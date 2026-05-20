Saara Keskitalo avasi kilpailukautensa kotimaisella kärkiajalla.

Saara Keskitalo juoksi keskiviikkona kauden ensimmäisessä kilpailussaan Italian Savonassa 100 metrin aitojen kevään kotimaiseksi kärkiajaksi 12,86.

Suomalaistähti sijoittui kilpailussa toiseksi. Hän hävisi voittotaistelun maalikamerakuvan tarkastelun jälkeen Unkarin Luca Kozakille samalla ajalla.

– On se aina jännää kauden alussa, miten saa suorituksen tulemaan loppuun asti. Nyt alkusileä, johon on harjoituksissa panostettu, tuli puhtaasti, ja juoksu kulki hyvin puoliväliin asti. Sitten tuli kaksi kovempaa aitaväliä ja kolhu kahdeksanteen aitaan, Keskitalo sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Juoksun loppua hän luonnehti selviytymiseksi.

– Mutta tuollainen oli odotettavissa, kun oli niin hyvä myötäinen (+1,5 m/s) takana. Olen tyytyväinen juoksuuni, kun pystyin keräämään itseni kolhun jälkeen, ja tyytyväinen olen aikaankin tässä kohtaa kautta.

Keskitalo linjaili ennen kauden alkua yhdeksi tavoitteekseen saada taso elokuisten Birminghamin EM-kisojen tulosrajan 12,88 tuntumaan.

Naisen ennätys on 12,81.