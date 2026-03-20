Mette Baas on juossut 400 metrin sisäratojen naisten Suomen ennätyksen yleisurheilun hallimaailmanmestaruuskilpailuissa Puolan Torunissa. Baas voitti alkueränsä SE-ajalla 51,42.
Baas on ollut talvikaudella erinomaisessa vireessä ja uhkui kisakuntoa ennen MM-urakan alkua. Hänen edellinen SE-aikansa 51,65 syntyi helmikuussa Ruotsissa.
Baas lähti Torunissa kärkipaikalta toiselle kierrokselle ja piti paikan maaliin saakka.
– Vähän olin yllättynyt siitä, että pääsin ekana toiselle kierrokselle ja tulin ekana maaliin. Odotin, että sieltä takaa tullaan, Baas sanoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.
Baas oli alkuerien toiseksi nopein. Tshekin Lurdes Manuel kellotti parhaan ajan 51,08.
Välierä juostaan tänä iltana kello 20.42 Suomen aikaa.
Juttuun päivitetty Baasin kommentteja klo 13.51.