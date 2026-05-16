Topi Parviainen räväytti lähes 82 metriä.

Tuupovaaran Urheilijoiden 19-vuotias Topi Parviainen kiskaisi komean voittoheiton 81,91 keihäänheiton talvimestaruuskisoissa Vantaalla. Tulos on yli seitsemän metriä hänen aiempaa ennätystään 74,72 parempi ja vuoden ensimmäinen kotimainen yli 80-metrinen noteeraus.

– Tiesin jo Portugalin leirillä, että pystyn heittämään sen 80 metriä, Parviainen sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Hän oli hiljattain harjoitusleirillä Monte Gordossa ja keppi lensi mallikkaasti.

Parviainen heitti Vantaalla jo toisella kierroksella 75,45 eli entistä ennätystään paremmin. Viimeisellä laakilla kaikki osui.

– Keihäs lähti ihan järkyttävän hyvään asentoon, ja osuin tuelle niin kuin pitikin. Lähdin hakemaan tätä jo ensimmäisellä heitolla, mutta ne ensimmäiset heitot menivät vähän viivan takana pysymisen piikkiin. Ei ollut rytmi oikein kohdallaan.

Parviainen oli ennen hurjaa päätössuoritustaan jättänyt yhden heiton väliin.

– Hauista jotenkin jomotti, en tiedä mikä se oli. Se tuntui vähän voimattomalta, mutta ei se vaikuta.

Parviainen on alle 18-vuotiaiden Euroopan mestari vuodelta 2022. Lupaus kävi seuraavana vuonna olkapääleikkauksessa ja pääsi pitkän kuntoutuksen jäljiltä taas kuntoon viime kesänä.

Toiseksi Vantaalla heitti Helsingin Kisa-Veikkojen Topias Laine tuloksella 75,19. 69,59 heittänyt Lahden Ahkeran Onni Ruokangas oli kolmas.

Nelimarkaltakin hieno ennätysparannus

Naisten kevätmestaruuden voitti Noormarkun Nopsan Rebecca Nelimarkka. Hän kohensi ennätystään reilut puolitoista metriä kauden ja nakkasi kauden kotimaisen kärkituloksen 58,33.