Juoksijatähti Alisa Vainio nappasi naisten puolimaratonin voiton Helsinki City Runissa ja hätyytteli voittoajalla omissa nimissään olevaa Suomen ennätystä.

Alisa Vainio kellotti puolimaratonilla voittoajan 1.09.39. Tulos kalpenee vain yhdeksällä sekunnilla naisten puolimaratonin Suomen ennätykselle, jonka hän juoksi syksyllä 2024.

– Tämä oli hyvä treeni maratonin vauhdilla. En lähtenyt hakemaan Suomen ennätystä. Jos SE olisi tullut, se olisi tullut puolivahingossa. Juoksu oli aika rauhaton ja juoksin koko matkan yksin. Alkumatkalla reitti oli nopea, mutta sitten oli kumpuilevaa ja mäkistä maastoa, Vainio sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Vainio säväytti viime syksynä yleisurheilun MM-kilpailuissa Tokiossa, kun hän sijoittui naisten maratonilla viidenneksi. Helmikuussa Vainio juoksi Espanjan Sevillassa naisten maratonin Suomen ennätyksen 2.20.39.