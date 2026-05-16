Jere Murto sinkosi uudella keihäsmallilla ikäluokkansa maailman kärkituloksen.

Jere Murto, 16, voitti Vantaalla keihäänheiton kevätmestaruuskilpailujen 17-vuotiaiden mittelön mahtituloksella 80,23.

Kyseessä on ikäluokan Suomen ennätys ja maailman kärkitulos uudella 700 gramman keihäällä. Uuden keihäsmallin ME virallistetaan vasta kauden päätteeksi.

– Kauden avaus oli ehkä parempi kuin ajattelin. Sinne 75–76 metrin pintaan odottelin, mutta kyllä tämäkin käy, Murto kommentoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Vähän koukkupolvelta lähti ja sellainen lyhistyminen se heitto oli, mutta keihäs lähti niin kovalla teholla ja niin hyvään asentoon, että meni siksi niin pitkälle.

Edellinen ikäluokan SE oli Murron heittämä 75,80. 80 metrin rikkoutuminen täytti jo Alavieskan Virin lupauksen kesän tulostavoitteen.

– Todennäköisesti olisi mahdollista heittää pidemmällekin, jopa 85 metrin pintaan, mutta ei lähdetä puhumaan niin isosta numeroista. Alkaa vaan jännittää turhaan.

Uusi 700 gramman väline otettiin Suomessa käyttöön viime vuonna. Painopiste siirtyi lähemmäksi kärkeä, jolloin keihään lentorata on lähempänä miesten keihään lentorataa.

Miesten keppi painaa 800 grammaa.

Useiden lajien taitaja

Murron kaikki ominaisuusennätykset kehittyivät Urheiluliiton tiedotteen mukaan onnistuneella harjoituskaudella.

Nuorukainen on menestynyt useissa heittolajeissa.

– Keihäs ja moukari ovat päälajeja. Veikkaan, että kiekko ja kuula jäävät pikkuhiljaa taakse. Oman ikäluokan SM-kisoissa heitän kuitenkin keihästä, kiekkoa ja moukaria, ja kauden pääkilpailussa alle 18-vuotiaiden EM-kilpailussa Rietissä keihästä ja moukaria.