Islannin länsivuonoilla asuvien poliisien Hildurin ja suomalaisen Jakobin työstä ja elämästä kertovat Satu Rämön dekkarit ovat synnyttäneet todellisen Hildur-huuman.

Rämö paljastaa MTV:lle kirjoittavansa jatkoa Hildur-sarjalle.

– Kyllä minä kirjoitan taas, että kyllä se jatkuu. Seuraava kirja ilmestyy varmaan loppuvuodesta.

Rämön mukaan tarinoita on vielä kerrottavaksi.

– Hahmoissa on vielä vähän rapsuteltavaa. Haluan kaivaa niistä esiin asioita, joita en ole vielä kertonut.

Parikymmentä vuotta Islannissa asuttuaan Rämön perhe käy kesäisin ja talvisin myös Äkäslompolossa, jossa Rämä voi hiihtää. Rämö kertoo vielä, että Hildur-sarjassa palataan vielä Suomeenkin.

– Kyllä hän on sinne vielä ihan varmasti palaamassa jossain kohtaa, koska minusta oli herkullista viedä Hildur yhdessä kirjassa Jaakobin kanssa sinne pohjoiseen. Se oli sen verran kiva visiitti, että kyllä sinne pitää päästä uudestaan.

Rämö jatkaa, että Jakobillahan on niitä sidoksia alueelle, niin varmasti hyödynnän niitä tulevaisuudessakin.

Hildur-huuma on syntynyt useista syistä

Rämö ihmettelee Hildur-sarjan saamaa kansainvälistä suosioita.

– On ollut aikamoinen matka viimeiset pari kolme vuotta käännöksiä on kohta kolmellekymmenelle kielelle. Turussa oli aiemmin teatteriesitys nyt on täällä Helsingin kaupungin teatterin Arena-näyttömällä. Lisäsi tammikuussa julkaistaan televisiosarja.

Rämö pohtii ettei ole olemassa varmaan yhtä yksittäistä asiaa, josta suosio johtuu.

– Saan paljon palautetta ihmisiltä, jotka eivät yleensä lue dekkareita, mutta he kertovat rakastuneensa Hildurin ja Jakobin tarinaan ja haluavat tietää, mitä niille tapahtuu.

Toinen selkeä syy on Islannin luonnon ja maan erityisyys, joka osuus suomalaisenkin sieluun. Rämön mukaan kiinnostus on maailmanlaajuista.

– Siellä on upea luonto, mitä ei juuri missään muualla maailmankolkossa löydy. Lyhyen välimatkan välein nähdä tulivuorit, jäätiköt, hevoset, iso luonto, vähän ihmisiä ja meren.

Vaikka Rämö on asunut maassa jo vuosikausia, niin hän itsekin löytää uutta ihmeteltävää ja ajateltavaa välillä.

– Minulla on edelleen semmoinen olo siellä välillä, että onko tämä nyt ihan todellistakaan, että tämmöisiä paikkoja on. Onneksi sattuma vei minut aikanaan sinne.

Länsivuonoille kiireisestä Reykjavikista vei kiinnostus hiihdosta.

–Mennään jonnekin paikkaan, jossa voisi hiihtää talvisin, mutta säilytään kuitenkin Islannin sisällä, lastenkoulu oli kuitenkin jo alkanut. Ei tarvitse ajaa kauaa päästäkseen vaikka hiihtämään. Me ollaan tosi hyvin viihdytty siellä.

Rämö rakastaa pimeää vuodenaikaa

Luonto on Hildurille tärkeä, kuten myös Rämölle, jonka mielestä Äkäslompolossa on todellista luonnon suuruutta.

– Äkäslompolossa ja ylipäätään Pohjois‑Suomessa on luonnon hiljaisuus ja hyvät hiihtopaikat. Pitkä, pimeä ja kylmä talvi on minun elementtini. Kevät on raskasta ja toivon kesän menevän nopeasti ohi, että olisi taas kohta pimeää.

Rämän mukaan Suomessa on jotain, mitä Islannissa ei ole koskaan.

– Se, mitä Pohjois‑Suomessa on ja mitä Islannissa ei ole, niin on se tyynisää. Islannissa tuulee ihan koko ajan. Äkäslompolossa on todella hyvin hiljaista. Siitä nautin.

Rämön kaksi ensimmäistä kirjaa on käännetty islanniksi ja myös siellä Hildur on noussut listojen kärkeen

– Ne ovat olleet myydyimpiä kirjoja ilmestymiskuukautena ja muutama kuukausi sen jälkeen. Rosa ja Björk oli vuoden kuunnelluin äänikirja.

Rämö on iloinen, että islantilaiset ovat ottaneet kirjat omakseen ja myös Rämön aviopuoliso on voinut lukea hänen teoksiaan.

– Hänkään ei ollut lukenut aikaisemmin niitä kirjoja eikä ole voinut häneltäkään kysyä, että onko tämä uskottavaa sinun näkökulmastasi. On siinä jotain sellaista, joka tuntuu itsestä tärkeältä.