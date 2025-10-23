Kirjailija Satu Rämö vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa kertomassa suositusta kirjasarjastaan.

Kirjailija Satu Rämö on rakentanut Hildur-dekkarisarjasta menestyksen, josta on tullut vientituote ympäri maailman.

Sarjan kirjoja on myyty yli 1,2 miljoonaa kappaletta ja oikeudet on myyty yli 26 kielialueelle. Perjantaina 24. lokakuuta ilmestyy suositun kirjasarjan viides osa.

Rämö vieraili MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa kertomassa tuoreesta kirjastaan. Kirjailija palkittiin hiljattain Britanniassa vuoden Pohjoismainen dekkari -palkinnolla. Hän kertoo olevansa kiitollinen kaikesta tunnustuksesta.

– Kyllä ne tuntuvat ne hyvät ja kriittiset puheenvuorot kaikki. Ei niihin sillä tavalla totu. Se on ainutlaatuista ja ihanaa ja arvostan kaikkea huomiota mitä tämä kirjasarja on saanut osakseen.

Islannissa asuvan kirjailijan tarinoita on nähty niin teattereiden lavoilla kuin tammikuussa julkaistavassa kansainvälisessä tv-sarjassakin.

Rämö kertoo, että hän pitää sarjaa kunnianosoituksena kirjoilleen ja niiden hahmoille. Suurtuotannossa nähdään niin sanotussa cameo-roolissa myös kirjailija itse. Rämö paljastaa esittävänsä lentokenttävirkailijaa.

– Tämä ei ollut juonipaljastus, mutta se on sellainen pieni pätkä. Oli ihanaa päästä näkemään, miten se käytännössä toimii televisiosarjan tekeminen siellä setissä.