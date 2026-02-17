Ylen Hengaillaan-ohjelmassa arvosteltiin Satu Rämön Hildur-teoksia. Näin Satu Rämö vastaa samaansa kritiikkiin.

Ylen Hengaillaan-ohjelman viime lauantaina nähty jakso on herättänyt keskustelua. Jaksossa näyttelijä-ohjaaja Leea Klemola ja kirjoittaja-näyttelijä Kaarina Hazard kommentoivat kirjailija Satu Rämön suosittuja Hildur-teoksia.

Somessa kaksikon kommentit ovat aiheuttaneet närkästystä.

Hengaillaan-jaksossa kilpailijoilta kysyttiin, mikä on Hildur-kirjasarjan uusimman teoksen nimi.

– Tuosta Satu Rämön kirjasta sanon sen verran, että olen aloittanut tätä hänen Hildur-romaaniaan ja olen hirveän ylpeä siitä, että en tiedä tämän tuoreimman nimeä. Eikä sitä taida tietää Leeakaan, Hazard heittää.

– En tiedä enkä ole todellakaan nähnyt yhtä ainuttakaan Hildur-näytelmää, luojan kiitos, Leea Klemola sanoo.

– Terveiset hänellekin perille, Mervi Kallio yritti keventää tunnelmaa.

Satu Rämö on ottanut kommentteihin kantaa Instagramin Tarinat-osiossa, että hän on hämmentynyt siitä, että kaksi hänen arvostamaansa kulttuurialan ihmistä olivat arvostelleet häntä.

– He olivat jotenkin dissanneet minua. Minua harmittaa tuollainen puhe, koska ei tarvitse tykätä, mutta ei silti tarvitse julkisesti lytätä, Rämö sanoo.

Hän kertoo itse fanittaneensa molempia ja arvostaneensa heidän töitään.

– Tulee vähän sellainen fiilis, että ne omat tyypit, joita olet katsonut ylöspäin, naureskelee sinulle. Siksi olen sitä mieltä, että jos ei pidä jostakin, niin ei sitä ole pakko kertoa. Haluan mieluummin innostaa ihmisiä asioiden pariin enkä latistaa heitä pois, Rämö sanoo.