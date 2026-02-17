Ylen Hengaillaan-ohjelmassa arvosteltiin Satu Rämön Hildur-teoksia. Nyt Leea Klemola pyytää anteeksi kommenttejaan.

Ylen Hengaillaan-ohjelman jaksosta on noussut kohu, kun näyttelijä-ohjaaja Leea Klemola ja kirjoittaja-näyttelijä Kaarina Hazard kommentoivat siinä arvostelevaan sävyyn kirjailija Satu Rämön suosittuja Hildur-teoksia.

Nyt Leea Klemola pahoittelee kommenttejaan Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Rumasti tuli sanottua ja pieleen meni. Siitä todella pahoittelut Satu Rämölle ja Satu Rämön lukijakunnalle, hän viestitti IS:lle.

Kirjoittaja-näyttelijä Kaarina Hazard ja näyttelijä-ohjaaja Leea Klemola kommentoivat arvostelevaan sävyyn kirjailija Satu Rämön suosittuja Hildur-teoksia.

Hengaillaan-jaksossa kilpailijoilta kysyttiin, mikä on Hildur-kirjasarjan uusimman teoksen nimi.

– Tuosta Satu Rämön kirjasta sanon sen verran, että olen aloittanut tätä hänen Hildur-romaaniaan ja olen hirveän ylpeä siitä, että en tiedä tämän tuoreimman nimeä. Eikä sitä taida tietää Leeakaan, Hazard heitti ohjelmassa.

– En tiedä enkä ole todellakaan nähnyt yhtä ainuttakaan Hildur-näytelmää, luojan kiitos, Leea Klemola puolestaan sanoi.

– Terveiset hänellekin perille, Mervi Kallio yritti keventää tunnelmaa.

Klemola sanoo IS:n haastattelussa, että toisin kuin hän asian ilmaisi ohjelmassa, hän on juurikin menossa katsomaan Hildur-dekkareihin pohjautuvaa näytelmää.

– Sitä paitsi valehtelinkin vielä, etten menisi Hildur-dekkaria minnekään katsomaan, kun nimenomaan olen menossa Hilduria Helsingin Kaupunginteatteriin katsomaan ja fantastista Mauno Terävää ihailemaan, hän sanoi.

Satu Rämö otti aiemmin Klemolan ja Hazardin kommentteihin kantaa Instagramin Tarinat-osiossa. Hän kertoi olleensa hämmentynyt siitä, että kaksi hänen arvostamaansa kulttuurialan ihmistä olivat arvostelleet häntä.

– Minua harmittaa tuollainen puhe, koska ei tarvitse tykätä, mutta ei silti tarvitse julkisesti lytätä, Rämö sanoi.

Hän kertoo itse fanittaneensa molempia ja arvostaneensa heidän töitään.

– Tulee vähän sellainen fiilis, että ne omat tyypit, joita olet katsonut ylöspäin, naureskelee sinulle. Siksi olen sitä mieltä, että jos ei pidä jostakin, niin ei sitä ole pakko kertoa. Haluan mieluummin innostaa ihmisiä asioiden pariin enkä latistaa heitä pois, Rämö sanoi.