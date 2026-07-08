Ylen valtasi keskiviikkona suuri suru, kun tieto Panu Pokkisen kuolemasta tuli.
Ylen hallituksen puheenjohtaja Kari Kivelä kertoo, että Ylellä on surtu laajasti keskiviikkona kuolleen Ylen vastaavan päätoimittajan Panu Pokkisen kuolemaa.
Yle tiedotti keskiviikkona iltapäivällä Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtajan ja vastaavan päätoimittajan Pokkisen kuolemasta.
Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa.
Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli kolme viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen.
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Kuolema tuli järkytyksenä
Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Hän kuoli tänään keskiviikkona.
Kari Kivelä itse sai tiedon Pokkisen kuolemasta hetki ennen asiasta tiedottamista.
Kivelä sanoo, että tieto Pokkisen kuolemasta tuli järkytyksenä ja yllätyksenä.
– Näytti siltä, että hän oli kuitenkin toipumassa hyvin tästä sairauskohtauksesta, jonka sai lomamatkallaan hieman aikaisemmin.