– Näytti siltä, että hän oli kuitenkin toipumassa hyvin tästä sairauskohtauksesta, jonka sai lomamatkallaan hieman aikaisemmin.

Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Hän kuoli tänään keskiviikkona.

Yle tiedotti keskiviikkona iltapäivällä Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtajan ja vastaavan päätoimittajan Pokkisen kuolemasta.

Panu Pokkisen vaimolta riipaiseva päivitys: "Apu tuli liian hitaasti"

Ylellä suruliputettiin keskiviikkona.

– Ihmisenä hän oli erittäin auttavainen, avulias ja lämmin. Hän oli myös työssään hyvin tavoitteellinen ja taitava, Kivelä sanoo MTV Uutisille.