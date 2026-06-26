Huumevelat haluttiin ulkomailla pakoilleelta mieheltä, joten tilatut rikolliset ottivat kohteekseen tämän veljen.
Ulkomailta Suomeen tulleille miehille annettiin kovimmillaan ehdollisia vankeustuomioita Vantaalla tapahtuneesta tilausrikoksesta.
Irlannista ja Virosta tuli helmikuussa 2026 Suomeen miehiä selvittämään pieleen menneisiin huumekauppoihin liittyviä 15 000 euron velkoja. Miehet olivat tilanneet Suomeen nimimerkkien takaa työskennelleet henkilöt, jotka pestasivat nämä selvittämään huumevelkaa ja siihen liittyvää miestä palkkiota vastaan.
Tapahtumien taustalla olivat huumeisiin liittyvät epäselvyydet, ja miesten tarkoitus oli tavoittaa niistä syytetty henkilö. He muun muassa tarkkailivat miehen vanhempien asuntoa.
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Kun kohdetta ei löytynyt, iskettiin veljen luo
Koska etsitty mies oleskeli tapahtuma-aikaan ulkomailla, ei häntä yrityksistä huolimatta tavoitettu. Niinpä miehet keikalle tilanneet komensivat palkollisensa etsityn miehen veljen asunnolle, tarkoituksenaan tämän kautta päästä käsiksi huumeisiin sotkeutuneeseen veljeen.
Miehet tunkeutuivat asuntoon maaliskuussa, saaden sisäänpääsyyn apua veljen tunteneelta henkilöltä, joka oli tämän luona kylässä.
Miehet laittoivat asunnossa olleen miehen soittamaan ulkomailla olevalle veljelleen, jolle esitettiin uhkauksia huumevelkohin liittyen.