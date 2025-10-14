Osa varastetuista rahoista on yhä poliisilta piilossa.

Kolmen puolalaismiehen epäillään räjäyttäneen ja varastaneen pankkiautomaatteja Suomessa.

Oulun poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Pohjois-Pohjanmaan Vaalassa viime huhtikuussa tapahtuneesta pankkiautomaatin räjäytyksestä. Teko tuli ilmi, kun poliisille ilmoitettiin huhtikuisena aamuyönä, että yhteys kauppaliikkeen seinässä olevaan seteliautomaattiin on katkennut. Samaan aikaan Vaalasta tuli ilmoitus, jonka mukaan paikkakunnalla on kuulunut räjähdyksen ääni ja seteliautomaatin edessä on havaittu ihmisiä. Hetken kuluttua paikalta oli ilmoituksen mukaan poistunut henkilöauto, jonka perässä oli kiinnitettynä möykky, josta suihkusi kipinöitä, poliisin tiedotteessa kuvaillaan.

Paikalle menneet poliisipartiot totesivat, että seinässä kiinni ollut automaatti oli ilmeisesti räjäytetty irti ja viety pois paikalta auton perässä vetämällä. Noin tunti tapahtumasta poliisi löysi auki murretun automaatin jäänteitä metsäautotieltä noin viisi kilometriä tapahtumapaikalta.

Poliisi löysi epäiltyjen autosta poliisiauton eteen heitettäviä koukkuja, joiden tarkoitus on puhkaista seuraavan ajoneuvon renkaat.Poliisi

Ammattimaisesti suunniteltu ja toteutettu

Samana päivänä poliisi otti kiinni teosta epäillyt 1970-luvulla syntyneet puolalaismiehet majoitusliikkeestä Kempeleestä. Käräjäoikeus vangitsi epäillyt, ja he ovat edelleen tutkintavankeina. Heitä epäillään Vaalan pankkiautomaattiräjäytyksen osalta törkeästä varkaudesta, räjähderikoksesta ja väärennyksestä. Miehet ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Poliisin mukaan Vaalan teko oli hyvin ammattimaisesti suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu. Epäillyt olivat varautuneet tekoon muun muassa väärentämällä rikoksen tekovälineenä käytettyyn autoon sopivia rekisterikilpiä sekä hankkimalla poliisiauton eteen heitettäviä koukkuja, joiden tarkoitus oli puhkaista auton renkaat, poliisi kertoo.

Rikoksella aiheutettu rahallinen vahinko oli Vaalan teossa noin 85 000 euroa, joka pitää sisällään automaatissa olleet rahat, automaatin arvon sekä räjäytyksen kiinteistölle aiheuttamat vahingot. Lähes kaikki automaatista varastetut rahat takavarikoitiin epäiltyjen hallusta.

Yhteistyötä Puolan poliisin kanssa

Vaalan tapauksen tutkinnan aikana selvisi, että kolmikkoa on syytä epäillä aiemmin Pohjanmaalla ja Satakunnassa tapahtuneista vastaavista rikoksista. Näiden Eurassa ja Vaasassa tapahtuneiden rikosten tutkinnasta vastasi keskusrikospoliisi (KRP). Vaasassa pankkiautomaatti räjäytettiin lokakuussa 2024, Eurassa marraskuussa 2024.

KRP:n esitutkinnan perusteella epäilyä samoista tekijöistä vahvistivat yhtenevän tekotavan lisäksi muun muassa epäiltyjen matkustus- ja majoitustiedot Suomessa sekä heidän hallustaan takavarikoitujen navigaattorien tiedot.

– Tällaiset räjäyttämällä tehdyt pankkiautomaatteihin kohdistuvat rikokset ovat Suomessa poliisin käsityksen mukaan todella harvinaisia. Heti tutkinnan alkuvaiheessa yhtenä tutkintalinjana oli, että rikoksesta epäillyt ovat todennäköisesti ulkomailta Suomeen saapuneita ammattirikollisia, sanoo KRP:n tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola tiedotteessa.

Vaasan ja Euran pankkiautomaattiräjäytyksistä aiheutunut rikosvahinko on poliisin mukaan yhteensä noin 200 000 euroa. Kolmikkoa epäillään KRP:n esitutkinnassa törkeästä varkaudesta ja räjähderikoksesta.

Poliisi ei toistaiseksi ole pystynyt takavarikoimaan varastettuja rahoja esitutkinnan aikana. Asiassa tehdään kansainvälistä yhteistyötä Puolan poliisin kanssa.

