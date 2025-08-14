Janita Lukkarisen testamentin väärentänyt ystävä valitti tuomiostaan hovioikeuteen – tekikin yllättävän ratkaisun käsittelypäivänä

Vuonna 2020 syöpään kuolleen Janita Lukkarisen ystävä tuomittiin testamentin törkeästä väärentämisestä vuonna 2022. Hän valitti tuomiostaan hovioikeuteen, mutta tekikin yllättävän ratkaisun käsittelypäivänä.

Käräjäoikeuden vuonna 2022 antama tuomio edesmenneen tosi-tv-tähden Janita Lukkarisen testamentin väärentämisestä jää voimaan. Lukkarisen ystävä tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeuteen testamentin törkeästä väärentämisestä.

Lukkarisen ystävä valitti saamastaan tuomiosta hovioikeuteen marraskuussa 2022. Hän väitti valituksessaan, ettei osallistunut testamentin laatimiseen millään tavalla tai kirjoittanut sen allekirjoituksia. Hän väitti myös, ettei ollut tietoinen siitä, että testamentti olisi väärennetty.

Ystävä vaati, että käräjäoikeuden tuomio kumottaisiin kaikilta osin ja hänet vapautettaisiin syytteestä ja vahingonkorvauksista.

Asiaa käsiteltiin torstaiaamuna Helsingin hovioikeudessa, kunnes kävi ilmi, että ystävä oli perunut hovioikeuteen tekemänsä valituksen. Ystävän asianajaja ei kommentoinut perumisen syytä MTV Uutisille.

Käräjäoikeuden vuonna 2022 antaman tuomion mukaan ystävä laati 12. syyskuuta vuonna 2018 päivätyn testamentin, jonka mukaan Lukkarinen olisi testamentannut kaikki korunsa ystävän tyttärelle ja että kyseiset korut olisivat ystävän hallinnassa, kunnes tämän tytär täyttää 18 vuotta. Lisäksi testamentin mukaan ystävä ja tämän tytär olisivat halutessaan saaneet myös Lukkarisen vaatteet.

Testamenttiin oli kirjattu myös suunnitelma hautauksesta, jonka mukaan ystävällä olisi ollut virallinen päätösvalta kaikissa Lukkarisen hautajaisia koskevissa asioissa. Tuomion mukaan hän väärensi Lukkarisen allekirjoituksen testamenttiin ja toimitti sen Nurmijärven seurakunnalle.

Lukkarinen menehtyi syöpään 27-vuotiaana Terhokodissa 27. marraskuuta vuonna 2020.

Lukkarisen isä kertoi vuonna 2020 MTV Uutisten haastattelussa, että perheen ulkopuolinen henkilö oli toimittanut testamentin seurakuntaan ja sen vuoksi hautajaiset siirtyivät.

– Minun oli pakko ottaa sairauslomaa, koska en saa nukuttua. Olen miettinyt pääni puhki, miten saan tyttäreni hautaan, isä kertoi pari vuotta sitten.