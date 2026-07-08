Kesän paras kalasoppa valmistuu sesongin parhaista raaka-aineista.

Huomenta Suomessa kuultiin keskiviikkona kalamiehen vinkkejä ahvenen käsittelyyn. Keittiömestari ja kalamies Roy Norro demonstroi lähetyksessä, mitä kalalle pitää tehdä sen jälkeen, kun sen on napannut. Ahvenen perkaaminen ja fileointi on helppoa, kun tietää pari kikkaa!

Norro suosittelee valmistamaan ahvenista esimerkiksi kesän parasta kalasoppaa.

– Meillä on kesäkeitto tässä tulilla ja aateloidaan se paistetuilla ahvenfileillä, Norro demonstroi.

"Tehty niin kuin se kuuluu tehdä"

Kesäkeitto saattaa herättää joillekin ikäviä makumuistoja, mutta se saattaa johtua puhtaasti siitä, ettei koskaan ole päässyt maistamaan oikein valmistettua kesäkeittoa.

Kesäkeitosta ei tule hyvää, jos kasvikset ovat ylikypsiä, vettyneitä tai muuten vaan vääränlaisia.

– Tämä on täysin eri juttu! Tämä on tehty niin kuin se kuuluu tehdä. Aateloitu valkoviinillä, käytetty kermaa ja voita ja tuoreita sesongin kasviksia, jotka ovat nyt parhaimmillaan.