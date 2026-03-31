Venäjän Suomenlahden öljysatamat ovat olleet Ukrainan drooni-iskujen kohteena.
Ukraina on viime aikoina tehnyt useita drooni-iskuja Venäjän Suomenlahden rannikolla sijaitseviin Ust-Lugan eli Laukaansuun sekä Primorskin öljysatamiin.
Primorsk sijaitsee vajaan sadan kilometrin päässä Suomen rajasta. Se tunnetaan myös suomenkielisellä nimellä Koivisto.
Tiistain vastaisena yönä Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko sanoi Telegramissa, että Laukaansuun satama-alueen yllä on ammuttu alas liki toistakymmentä droonia.
Myöhemmin aamulla Drozdenko kirjoitti, että Ukrainan lennokit ovat vahingoittaneet Laukaansuun satamaa.
Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on ilmoittanut olleensa Venäjän Laukaansuun satamaan tehtyjen drooni-iskujen takana.
Jutun videon satelliittikuvissa näkyy öljysäiliöiden vaurioita sekä Venäjän Laukaansuun että Koiviston öljysatamissa Ukrainan sunnuntaina tekemän iskun jälkeen.
Reutersin laskelmien mukaan vähintään 40 prosenttia Venäjän öljynvientikapasiteetista on ollut pysähdyksissä drooni-iskujen ja muiden häiriöiden vuoksi.
Sunnuntaina myös kaksi ukrainalaista droonia harhautui Suomen puolelle. Toinen näistä putosi Kouvolaan ja toinen Luumäelle.