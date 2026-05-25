Kalasataman tulipalo vaikuttaa samankaltaiselta kuin tuhoisa palo Jyväskylän senioritalossa.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa, kertoo Otkesin viestintäpäällikkö STT:lle. Jos tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän senioritalon tulipalon kanssa, ei asiaa tutkita.

Jyväskylässä syttyi laaja kerrostalopalo senioritalossa vuonna 2020 iäkkään talon asukkaan parvekkeellaan polttamasta kynttilästä. Otkes havaitsi tutkinnassaan, että kerrostalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa oli puutteita.

1:40 Senioritalo roihusi Jyväskylän yössä – tulipalon nopea leviäminen yllätti pelastuslaitoksenkin

Kalasatamassa syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja.

Lue lisää: