Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää.
Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun RAF-hävittäjän signaalit häiriintyivät.
Häirinnän takia hävittäjän gps-signaali oli pois käytöstä kolme tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisentyyppistä navigointijärjestelmää.
Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena.