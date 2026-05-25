Erna Husko sai someraivon päälleen, kun hän julkaisi videon Kalasataman tulipalosta.

Somevaikuttaja Erna Husko julkaisi videon, jossa hän tanssahtelee Merihaansillalla ja taustalla näkyvät lauantai-iltana Kalasatamassa syttyneen tulipalon sammutustyöt.

Videon taustalla soi Liekinheitin-kappale ja Husko muistuttaa kaikkia parvekegrillaamisen vaaroista. Video on julkaistu sunnuntaina.

– Kaikille hyvä muistutus, että grillaaminen kerrostalossa ei välttämättä ole paras idea, Husko kirjoittaa.

Videon kommenttikenttä täyttyi oitis vihaisista viesteistä.

– Ethän ihan oikeasti juuri vitsaillut siitä, että useiden ihmisten koti on palanut ja he joutuvat elämään tämän trauman kanssa loppuelämänsä, eräs kommentoi.

– Tosi mautonta ja tahditonta. Voisit somealustaasi ja näkyvyyttäsi hyödyntää vaikka paloturvallisuudesta puhumiseen asiallisesti, mutta tämä on minun mielestäni vaan loukkaavaa ja alentavaa kotinsa menettäneitä kohtaan, toinen kirjoittaa.

– Mitä ihmettä, todella ala-arvoista. Kukaan ei halunnut tuota tulipaloa.