Poliisi on saanut valmiiksi Vantaalla marraskuussa tapahtuneen vakavan liikenneturman esitutkinnan.
Vantaalla marraskuun lopussa tapahtuneesta traagisesta liikenneturmasta on paljastunut esitutkinnassa uusia tietoja.
15-vuotias sivullinen poika kuoli, kun nuoren miehen kuljettama auto ajautui pois ajoradalta ja päätyi Talvikkitiellä sijaitsevan ravintolan terassille. Poikaa yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalle.
Toinen nuori ehti väistää autoa hyppäämällä pois tieltä. Poliisin mukaan toinen poika vammautui lievästi.
Poliisi kertoi pian turman jälkeen ottaneensa kiinni autoa kuljettaneen, tapahtuma-aikaan 22-vuotiaan miehen.
Poliisin mukaan esitutkinnassa selvisi, että miehen ajama henkilöauto ajautui pois tieltä kuljettajan ilokaasun käytön vuoksi.
Tunnusti kaasun
Epäilty on ollut esitutkinnan aikana kahdesti pidätettynä. Nuorukaisen ilokaasun käytöstä saatiin selvitystä laite-etsinnöissä sekä kuulusteluissa.
Epäilty on esitutkinnassa myöntänyt käyttäneensä ajaessaan ilokaasua ja syyllistyneensä asiassa törkeään kuolemantuottamukseen.
Tapaus on nyt siirtymässä syyteharkintaan.
Asian rikosnimikkeiksi on kirjattu tappo, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä rattijuopumus ja pahoinpitely.
Lisäksi kuljettajaa epäillään laite-etsinnässä tehtyjen löydösten perusteella huumausainerikoksesta ja törkeästä huumausainerikoksesta.
Poliisin mukaan näiden rikosten tekoajat sijoittuvat lokakuulle 2025 ja tammikuulle 2026.