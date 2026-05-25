SpaceX:n 12. Starship-testilento onnistui perjantaina. Kamera tallensi räjähtävän laskeutumisen.
SpaceX:n raketti laskeutui onnistuneesti Intian valtamereen perjantaina, jonka jälkeen jättimäinen alus kaatui ja räjähti suunnitelmien mukaan. Näky sai aikaan raikuvat aplodit johtokeskuksessa.
Starship-alus onnistui vapauttamaan kiertoradalle kaikki kyydissä olleet 22 satelliittia.
Haasteita ilmeni kuitenkin muutamien aluksen päivitettyjen Raptor-moottoreiden kanssa. Lisäksi yksi jättimäisen kantoraketin 33 moottorista sammui nousun aikana.