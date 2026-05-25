Asiantuntijan mukaan ruokavalion tärkein muutos on yksinkertainen, ja sillä pääsee jo pitkälle.

Jos ruokavalioon pitäisi tehdä vain yksi muutos, asiantuntijan vastaus on selkeä.

– Kasvisten, hedelmien ja marjojen lisääminen. Se on se, mikä meillä suomalaisilla kaikista eniten haastaa, sanoo Mehiläisen johtava ravitsemusterapeutti Tiiamari Tuominen Huomenta Suomessa.

Uudistuneiden ravitsemussuositusten mukaan vihanneksia, hedelmiä ja marjoja tulisi syödä 500–800 grammaa päivässä.

Tuominen painottaa, ettei muutos vaadi kuitenkaan täydellistä ruokaremonttia.

– Ei tarvitse syödä kaikkia sateenkaaren värejä päivässä. Jos lähtötilanne on se, että ei syö mitään, niin jos saa yhdelle aterialle jotain ja jos se toistuu arjessa joka päivä pitkän aikaa, se vaikuttaa terveyteen, hän kuvaa.

Kasvisten, hedelmien ja marjojen syömisellä on tutkitusta liuta terveysvaikutuksia.

– Kasvisten käyttö on yhdistetty oikeastaan kaikkien elintapasairauksien riskien pienenemiseen, parempaan mielenterveyteen, parempaan fyysiseen terveyteen, Tuominen luettelee.