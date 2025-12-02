



Satavuotias entinen pikkulotta ja sotilaskotisisar Mirjam juhli itsenäisyyttä Presidentinlinnassa Talvisodan aikana 14-vuotias Molonen kutoi sukkia ja polvenlämmittimiä lähetettäväksi rintamalle. Myöhemmin hän lähti kaksossiskonsa kanssa pikkulotiksi Haminaan ja itäisen Suomenlahden saaristoon. Lehtikuva Julkaistu 02.12.2025 16:53 MTV UUTISET – STT Paikalla oli alle 20 kunniavierasta, joiden keski-ikä oli yli sata vuotta. Presidentti Alexander Stubb isännöi tänään itsenäisyyden juhlatilaisuutta sotiemme veteraaneille ja lotille sekä veteraanisukupolvien edustajille. Paikalla oli alle 20 kunniavierasta, joiden keski-ikä oli yli sata vuotta. Vieraita isännöivät presidentti Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb. Stubb sanoi juhlapuheessaan, ettei kansakuntamme menestys olisi ollut mahdollista ilman heidän ponnistelujaan raskaina sotavuosina. Sodan ponnisteluita seurasi vielä isänmaan jälleenrakennus.



Me olemme teille ikuisesti kiitollisia työstänne isänmaan eteen, Stubb sanoi. 1:31 Katso video: Näin veteraanit muistelevat sotavuosia. Lue myös: Erkki lähti voimistelutunnilta rintamalle – veteraanit palaavat sotavuosiin MTV:n erikoisohjelmassa





"Halusin olla mukana, että itsenäisyys säilyisi"

Kunniavieraiden joukossa on pikkulottana ja sotilaskotisisarena toiminut kotkalainen Mirjam Molonen. 100-vuotias Molonen muisteli sota-ajan kokemuksiaan STT:lle pari päivää ennen juhlia.

Talvisodan aikana 14-vuotias Molonen kutoi sukkia ja polvenlämmittimiä lähetettäväksi rintamalle. Myöhemmin hän lähti kaksossiskonsa kanssa pikkulotiksi Haminaan ja itäisen Suomenlahden saaristoon.

Molonen kertoo, että päätös pikkulotaksi ja myöhemmin sotilaskotisisareksi lähtemisestä oli hänelle itsestään selvää.

– Halusin olla mukana, että itsenäisyys säilyisi. Halusin antaa oman panokseni mukaan.

Pelko oli koko ajan läsnä

Täysi-ikäiseksi tultuaan Molonen lähti sotilaskotisisareksi Karjalaan Säkkijärvelle. Sinne kaivattiin sisaria, joten Molonen päätti lähteä vähän vanhemman ystävänsä kanssa.

– Ei ollut mitään tietoa mistään. Löysimme yhden pienen talon, mistä kaikki asukkaat oli jo viety pois. Me aloimme siihen pitämään sotilaskotia. Koska siellä oli sotilaita silloin, he kaivoivat monttuja ja olivat märkiä ja muuta. Mielellään tulivat illalla juomaan korviketta sotilaskotiin, Molonen kertoo.

Hän muistelee, että sotilaskodissa leivottiin, jos jauhoja saatiin. Välillä tehtiin kotikaljaa.

Pelko oli Molosen mukaan koko ajan läsnä. Lentokoneita juostiin piiloon marjapensaan alle.

– Sotilaskotisisarilla oli vihreät puvut. Eihän meitä sieltä marjapensaan alta kukaan huomannut, Molonen sanoo.

Hän muistelee, että vaikka pelotti, sitä ei näytetty koskaan.

– Pojat istuivat siellä ja keskustelivat. Ja kyllä me välillä puhuttiin niille hauskoja juttuja. Niillä nauru raikui siellä ja koitettiin olla iloisia. Vaikka siellä oli pelko mielessä.

Molonen pitää sotilaskotityötä hyvin tärkeänä. Ei vain ruoan vuoksi vaan siksi, että sotilailla oli iltaisin paikka, johon mennä ja jossa olla ja jutella.

Sota Ukrainassa tuntuu pahalta

Neuvostoliiton suurhyökkäyksen jälkeen sotilaskoti siirrettiin pois Säkkijärveltä. Molonen siirtyi ensin takaisin saaristoon ja sieltä myöhemmin Heikkilän kasarmille Turkuun. Kotiin hän palasi vuonna 1945, 20-vuotiaana.

– Aluksi ei oikein osannut tehdä mitään. Mutta täytyihän tässä alkaa elämään jotenkin.

Elämä jatkui. Molonen meni töihin ja perusti perheen.

Nyt, 100-vuotiaana, hän seuraa edelleen tiiviisti maailman menoa ja esimerkiksi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

– Se tuntuu tosi pahalta. Eikö niille venäläisille voisi antaa minkäännäköistä pistosta, että ne rauhoittuisivat siellä, hän pohtii.

Molonen kertoo, että hänen omassa elämässään on paljon huumoria ja positiivisuutta. Hän asuu yksin ja toimii melko itsenäisesti ja toivoo tämän vielä jatkuvan.

Siniseen kynttilänjalkaan valkoiset kynttilät

Presidentinlinnan tiistaisissa juhlissa hän odotti pääsevänsä kättelemään presidentti Alexander Stubbia.

Aikaisempina vuosina Molosen itsenäisyyspäivän juhlintaan on kuulunut esimerkiksi seppeleen laskua sankarihaudoille. Nykyään riittää pienimuotoisempi juhlinta.

– Minä laitan oikeat kynttilät, siniseen kynttilänjalkaan valkoiset kynttilät. Siinä on minun itsenäisyyspäiväni. Ja katson televisiota, hän kertoo.

– Sillä on suuri merkitys, että saadaan olla itsenäisiä. Meitä ei viety väkisin, eikä viheltämällä.

