Nina Mikkonen muistaa edesmennyttä aviomiestään lämmöllä.
Kuolindoulaksi kouluttautuneen Nina Mikkosen aviomiehen, toimittajana, tv-juontajana ja viestintäalan yrittäjänä tunnetun Timo T. A. Mikkosen, kuolemasta tuli kuluneeksi tammikuussa yhdeksän vuotta.
Pari avioitui vuonna 2001 ja heille syntyi kaksi poikaa vuosina 2002 ja 2003.
Mikkosten elämä mullistui lokakuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2011. Timo T. A. sai kallonpohjavaltimotukoksen, josta seurasi useita aivoinfarkteja.
Nina-puoliso heräsi tuolloin keskellä yötä siihen, että mies hapuili tukea seinästä eikä pystynyt puhumaan. Timo T. A. kiidätettiin sairaalaan, mutta infarktit johtivat lopulliseen sokeutumiseen, halvaantumiseen ja lähimuistin menettämiseen.
"Ei mikään parisuhde ole pelkkää auvoa"
Timo T. A. Mikkonen pääsi sairaalasta kotihoitoon vuoden 2012 huhtikuussa, josta lähtien Nina toimi miehensä omaishoitajana tämän kuolemaan asti.