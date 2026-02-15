



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Nina Mikkonen on kiitollinen ajastaan Timo T. A:n kanssa | MTV Uutiset





Timo T. A. Mikkosen kuolemasta yhdeksän vuotta – Nina-leski: "Olen äärimmäisen kiitollinen" Mikkosten elämä mullistui lokakuussa 2011, kun Timo T. A. sai kallonpohjavaltimotukoksen, josta seurasi useita aivoinfarkteja. AOP ja MTV Julkaistu 41 minuuttia sitten Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Nina Mikkonen muistaa edesmennyttä aviomiestään lämmöllä. Kuolindoulaksi kouluttautuneen Nina Mikkosen aviomiehen, toimittajana, tv-juontajana ja viestintäalan yrittäjänä tunnetun Timo T. A. Mikkosen, kuolemasta tuli kuluneeksi tammikuussa yhdeksän vuotta. Pari avioitui vuonna 2001 ja heille syntyi kaksi poikaa vuosina 2002 ja 2003. Lue myös: Nina Mikkonen julkaisi vuosien takaisen kuvan edesmenneen puolisonsa Timo T. A. Mikkosen kanssa Mikkosten elämä mullistui lokakuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2011. Timo T. A. sai kallonpohjavaltimotukoksen, josta seurasi useita aivoinfarkteja. Nina-puoliso heräsi tuolloin keskellä yötä siihen, että mies hapuili tukea seinästä eikä pystynyt puhumaan. Timo T. A. kiidätettiin sairaalaan, mutta infarktit johtivat lopulliseen sokeutumiseen, halvaantumiseen ja lähimuistin menettämiseen. "Ei mikään parisuhde ole pelkkää auvoa" Timo T. A. Mikkonen pääsi sairaalasta kotihoitoon vuoden 2012 huhtikuussa, josta lähtien Nina toimi miehensä omaishoitajana tämän kuolemaan asti.

– Ilman häntä minulla ei olisi kahta ihanaa poikaa. Rakastan Mikaelia ja Matiasta, Mikkonen sanoo nyt.

Nina Mikkonen kiittää myös edesmennyttä puolisoaan kokemuksistaan hänen rinnallaan.

– Tietysti olen äärimmäisen kiitollinen kaikesta siitä ajasta, jonka me saimme. Sain olla monessa mukana, nähdä kaikenlaista, oppia uutta.

– Toki oli tietysti niitäkin hetkiä, kun ei ollut aurinkoista. Välillä seistiin sateessa, mutta se kuuluu elämään. Ei mikään parisuhde ole pelkkää auvoa, mutta ihminen on jotenkin sillä lailla rakentunut, että kiitollisuus nousee aina päällimmäiseksi.

Jaksaminen voisi olla koetuksella, jos miettisi pelkästään kärsittyä pahaa tai vääryyttä, Mikkonen sanoo.

– Se ei kanna mihinkään. Se on huono vaihtoehto. Kannattaa valita se parempi.

Nina Mikkonen täyttää kesällä 62 vuotta.

– Kaikenlaista pientä kremppaa on, mutta niin on kaikilla. Eikä se ole aina ikäkysymys. Mutta tietenkin ikä tuo tullessaan kaikenlaista, hän sanoo.

"Taidettiin puhua seksistäkin"

Mikkonen on tehnyt Hilkka Ahteen kanssa Puhutaan kuolemaa remix -nimistä podcastia kolme tuotantokautta.

– Toivon tietenkin, että se ei päättyisi kolmanteen tuotantokauteen. Mielestäni meillä on ollut Hilkan kanssa hedelmällisiä keskusteluita. Puhumme leskeydestä ja kaikkeen siihen liittyvästä. Taidettiin viime jaksossa, vai tuleekohan se seuraavassa, puhua jopa ihan seksistäkin, Nina Mikkonen kertoo.

– Että mitä sitten, kun ja jos tulee uusi kumppani, että muistaako sitä enää, miten se kaikki tapahtuu. Tällaisten kaikkien vähän proosallisempienkin asioiden äärellä ollaan.

8:37 Katso video: Nina Mikkonen ja Henna Uoti puhuvat kuolindoulan työstä. Kaksikko järjestää Lohdun ja toivon illan Tuusulan Ilmatorjuntamuseolla 7. maaliskuuta.

Visa Högmander MTV Uutiset Visa Högmander työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana. Hän tekee uutisia laajalti kotimaan aiheista, isoimpina kiinnostuksen kohteinaan ovat musiikkiin, elokuviin ja muihin kulttuuriaiheisiin liittyvät uutiset. Högmanderiin voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.