KAJ-yhtyeen jäsenet kertovat, että halusivat tehdä Euroviisuissa selväksi, että he ovat suomalaisia ja erityisesti, että sauna on suomalainen keksintö.
KAJ-yhtyeen jäsenet Jakob Norrgård, Kevin Holmström ja Axel Åhman kertoivat MTV Uutisten haastattelussa Linnan juhlissa, että heille oli tärkeää tehdä Euroviisuissa selväksi, että sauna tulee nimenomaan Suomesta.
– Pidimme kyllä huolen siitä, että kaikki tietävät, että sauna tulee Suomesta ja että olemme suomalaisia, jotka edustavat Ruotsia, yhtyeen jäsenet kertoivat.
He paljastavat, että vitsailivat Alexander Stubbin kanssa Bara Bada Bastu -kappaleen lyriikoilla kättelyssä.
– Hän kysyi, että "e va' på värman jär", miehet kertovat.