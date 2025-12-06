108-vuotiasta Suomea on onniteltu myös maailmalta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoitti onnittelunsa viestipalvelu X:ään myös suomeksi.

– Sydämelliset ja vilpittömät onnittelut presidentti Alexander Stubbille ja Suomen kansalle itsenäisyyspäivänänne. Suomi on vahva maa, joka puolusti ylpeästi itsenäisyyttään, vaalii sitä., ja auttaa muita taistelemaan vapaudestaan, sodan runtelemaa Ukrainaa johtava Zelenskyi kommentoi.

Zelenskyi kiitti erikseen Stubbia lähes päivittäisestä yhteydenpidosta ja neuvoista sodan suhteen.

– Ukraina on Suomelle kiitollinen horjumattomasta tuesta.

Suomelle onnittelut välitti myös sodan toinen osapuoli, Venäjän kanssa yhteen lyöttäytyneen Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka.

Maan presidentinkanslian onnentoivotuksessa Lukashenka toivoo, että Suomi ja Valko-Venäjä voivat voittaa maiden väliset ”väliaikaiset vaikeudet yhteisellä ponnistuksella”.