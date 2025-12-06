Sanna Marinin yllä on Anne-Mari Pahkalan luoma asu.
Entinen pääministeri Sanna Marin on saapunut Linnan juhliin.
Marinin yllä on hopeinen iltapuku, jonka on suunnitellut Anne-Mari Pahkala. Ex-pääministerin korut ovat Lumoavalta.
Marraskuussa Marin juhli 40-vuotispäiviään. Samassa kuussa julkaistiin myös Marinin elämäkertateos Toivo on tekoja, jossa hän kertoo pääministeriaikansa tapahtumista koronakriisin, Ukrainan sodan syttymisen ja henkilökohtaisten kohujen keskellä.
Marin toimi Suomen pääministerinä vuosina 2019-2023. Nykyään hän työskentelee Tony Blairin instituutin strategisena neuvonantajana.
Lehtikuva