Tällaisen kuvan Sanna Marin otti piinaajastaan keittiön ikkunasta – ilmestyi uudelleen jouluaattona pussailemaan ovisilmää 0:44 Sanna Marinin vainoamisesta syytetty pussaili ex-pääministerin asunnon ovisilmäkameraa. Julkaistu 19 minuuttia sitten STT Mikko Kormilainen mikko.kormilainen@mtv.fi Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeutta vainoamisesta ja kotirauhan rikkomisesta. Vainoamisesta syytetty mies soitteli ex-pääministerin asunnon ovikelloa ja pussaili ovisilmäkameraa. Sanna Marinin mukaan hän kohtasi syytetyn ensimmäistä kertaa liikennevaloissa kotinsa lähellä. – Olen lähtenyt kävelemään eteenpäin ja hän on juossut perääni ja yrittänyt saada jotain suullista kontaktia. Olen sanonut englanniksi, että minulla on kiire. Olen mennyt kotiin ja hän on jäänyt kadunkulmaan ja nähnyt, mistä ovesta olen mennyt sisään, Marin kertoi oikeudessa perjantaina. Rikokset tapahtuivat marras-joulukuussa 2024.

Vainoamisesta syytetty mies kuvattuna Marinin kodin lähellä 3.12.2024. Poliisi

Marinin vainoamisesta syytetty mies ei saapunut oikeuden istuntoon. Helsingin käräjäoikeus käsitteli hänen syytteitään perjantaina. Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeutta vainoamisesta ja kotirauhan rikkomisesta.

Sanna Marin otti kuvan vainoajastaan 20. joulukuuta vuonna 2024. Marin oli perjantaina käräjäoikeudessa, kun vainoamisjuttua käsiteltiin.

Marinin ollessa työmatkalla poliisi otti häneen yhteyttä ja kertoi Marinin naapureiden ilmoittaneen omituisesti käyttäytyvästä henkilöstä. Joulukuussa Marin oli kotona, kun hän näki miehen jälleen.

– Henkilö on ikkunani ulkopuolella, käyttäytyy kummallisesti ja tarkkailee asuntoani. Ajattelin, että on parempi kuvata häntä todistusaineistoksi ja kun hän huomasi tämän, hän lähti heti pois.

Tilanne kärjistyi joulun aikoihin. Ensin 22. joulukuuta mies soitti Marinin asunnon ovikelloa ja Marinin silloinen miesystävä avasi oven. Mies kysyi, asuuko Marin asunnossa, minkä miesystävä kielsi.

Poliisit ottavat miehen kiinni rapusta

Jouluaattona mies ilmestyi uudelleen Marinin oven taakse. Hän koputteli ovella, soitti ovikelloa ja puhui oven läpi kymmenen minuutin ajan.

– Siinä vaiheessa olimme asentaneet videokäyttöisen ovisilmän. Hän pussailee ovisilmää, selvästi pyrkii sisälle, ei voimalla, mutta soittamalla ovikelloa ja availemalla postiluukkua ja puhumalla oven läpi. Soitamme poliisille ja he ottavat hänet kiinni rapusta. Sen jälkeen hain lähestymiskiellon, Marin kertoi.

Syyttäjän mukaan miehen terveysongelmat ovat olleet tekojen taustalla.

Mies ei ollut perjantaina oikeudessa, mutta myönsi syytteet avustajansa välityksellä.

