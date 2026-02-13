Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeutta vainoamisesta ja kotirauhan rikkomisesta.
Vainoamisesta syytetty mies soitteli ex-pääministerin asunnon ovikelloa ja pussaili ovisilmäkameraa.
Sanna Marinin mukaan hän kohtasi syytetyn ensimmäistä kertaa liikennevaloissa kotinsa lähellä.
– Olen lähtenyt kävelemään eteenpäin ja hän on juossut perääni ja yrittänyt saada jotain suullista kontaktia. Olen sanonut englanniksi, että minulla on kiire. Olen mennyt kotiin ja hän on jäänyt kadunkulmaan ja nähnyt, mistä ovesta olen mennyt sisään, Marin kertoi oikeudessa perjantaina.
Rikokset tapahtuivat marras-joulukuussa 2024.