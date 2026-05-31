Leijonien MM-välierän suuri sankari Justus Annunen tietää, mikä on se tärkein lääke, kun sunnuntai-iltana tarkoituksena on ottaa revanssi kisaisäntä Sveitsistä loppuottelussa.
Annunen pamautti Kanadaa vastaan tiskiin huikeat näytöt. Maalivahti oli etenkin kolmannessa erässä Suomen ehdoton ykköspelaaja, kun pohjoisamerikkalaiset hakivat maaleja.
– Omaa peliä pyrin toteuttamaan. Ei miettiä, että mikä on tilanne milloinkin. Yritin vain keskittyä seuraavaan kiekkoon ja luottaa siihen, että jätkät pystyivät jeesaamaan sen, mitä tarvitsi, vaatimaton Annunen kuittasi ottelun jälkeen.
27 torjuntaa ottanut Annunen on ollut Suomen ykkösvahti koko MM-turnauksen ajan. Sunnuntaina hän johdattaa Leijonat finaaliin.
– Kaikkien unelma on päästä pelaamaan MM-finaalia. Nyt vielä kotijoukkuetta vastaan. Huikea paikka. Vastaan tulee loistava joukkue, ollaan valmiina.