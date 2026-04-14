Toyotan Sami Pajarin tuloskäyrä osoittaa jyrkästi ylöspäin tällä hetkellä.

Vaikean kauden avauskisan jälkeen Monte Carlossa Pajari on pystynyt selvästi nostamaan tasoaan ja suomalainen saavutti jälleen huipputuloksen Kroatian MM-rallista.

Pajari on noussut nyt jo kolme kertaa putkeen palkintokorokkeelle. Ruotsin ja Kenian kolmansien sijojen jatkoksi tuli upea toinen sija Kroatian MM-rallista.

Mutta Kroatiassa Pajari olisi voinut yhtä hyvin voittaakin. Ja näin olisi varmasti tapahtunutkin ilman lauantain ikävää rengasrikkoa.

– Tämä pitää kyllä hyödyntää. Se oli meille todella, todella hyvä viikonloppu. En usko, että kukaan oikeasti odotti meidän pystyvän sellaiseen vauhtiin, että johdamme rallia ensimmäisen päivän jälkeen ja pystymme pitämään kärkipaikan pitkään, Pajari sanoi.

– Siinä oli siis paljon positiivista. Vauhti oli todella hyvää ja olen erittäin tyytyväinen suoritukseen, mies jatkoi.

Mutta se korkein koroke on jäänyt suomalaiselta vielä valloittamatta. Tallikaveri Takamoto Katsuta on toistaiseksi onnistunut aina olemaan suomalaisen edellä.