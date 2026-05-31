Toyota on hallinnut Japanin MM-rallia, jota on enää päätöserikoiskoe jäljellä.
Toyota on vakaassa neloisjohdossa Japanin MM-rallissa, kun 19 erikoiskoetta on ajettu ja Power Stage on enää jäljellä.
Toyotan miehet ovat kärjessä järjestyksessä Elfyn Evans, Sébastien Ogier (+13,3), Sami Pajari (+51,5) ja Takamoto Katsuta (+1.05,2).
Toyota-kuljettajien keskinäiset erotkin ovat niin reiluja, että myös kolmantena olevan Pajarin palkintosija on ennen 14 kilometrin Power Stagea vakaissa kantimissa. Pajarilla on tätä ennen kauden kuudesta MM-rallista neljä palkintosijoitusta.
Adrien Fourmaux on parhaana Hyundai-kuljettajana viidentenä. Hän on jäänyt neljäntenä olevasta Katsutasta minuutin ja 25 sekuntia.
Power Stage käynnistyy Suomen aikaa kello 8.