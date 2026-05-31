Ranskassa PSG:n Mestarien liiga -voiton juhlinta on äitynyt väkivaltaisiksi yhteenotoiksi maan pääkaupungissa Pariisissa.
Tuhannet ihmiset lähtivät lauantai-iltana kaduille juhlistamaan pariisilaisseuran mestaruutta.
Ranskan sisäministeriö kertoo, että ympäri maata on otettu kiinni yhteensä yli 400 ihmistä. Kiinniotoista vajaat 300 on tehty Pariisissa.
Levottomuudet varjostivat PSG:n voitonjuhlintaa myös viime vuonna, ja poliisi varautui uuteen voittoon nyt lisäjoukoin. Ympäri Ranskaa sijoitettiin ottelun vuoksi noin 22 000 poliisia, joista noin 8 000 Pariisiin.
1:44PSG päihitti Arsenalin Mestarien liiga -finaalissa rangaistuspotkukilpailussa.