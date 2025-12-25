Rallikuljettaja Sami Pajari aikoo ajaa rohkeammin toisella täydellä kaudellaan Toyotalla.

Pajarin, 24, ja Toyota-tallin yhdessä asettama tavoite MM-rallin kaudelle 2025 oli selvä: kilometrejä ja kokemusta vyölle, menestysjahtiin ei ole kiire.

Tämä toteutui. Useaan kertaan alleviivatusta tavoitteesta huolimatta Pajarilta odotettiin aika ajoin rohkeampaa otetta ja hyökkäämistä palkintosijoja kohti. Loppukautta kohti huippuvauhti pilkahteli esiin useammin, ja suomalainen nappasi lopulta uransa ensimmäisen palkintosijan (kolmas) Japanista marraskuussa.

Monte Carlossa tammikuussa käynnistyvä kausi 2026 vaatii Pajarilta uudelleen asennoitumista. Nyt sijoitusten on noustava.

– Vähän tasaisuutta lisää ja vähän yksinkertaisesti aggressiivisempaa, tai niin kuin rohkeampaa lähestymistä niihin kisoihin.

Pajarin mukaan perusta on nyt kunnossa.

– Miksei siitä voitostakin pystyisi esimerkiksi ensi vuonna ajamaan, hän summaa.

