Yhteisen rallitaipaleen päättyminen Kalle Rovanperän rinnalla aiheutti Jonne Halttusessa välittömästi ennenkokemattoman reaktion.

Rovanperä, 25, tiedotti viime lokakuussa, että hän jättää MM-rallin kauden 2025 jälkeen ja siirtyy ajamaan formulaluokkiin. Halttuselle kaksinkertainen maailmanmestari oli kertonut jo kesällä päätöksestä, joka päätti myös kaksikon lähes yhdeksän vuotta kestäneen yhteistyön.

Halttunen, 40, tunnustaa, että Rovanperän ilmoitus aiheutti hänessä ihan ensiksi surua ja ärtymystä. Sittemmin Halttusen suhtautuminen on muuttunut.

– Kyllä se prosessi itsessään useamman kuukauden ottaa, että kun kuulet siitä, niin hymyilet asialle, Halttunen kommentoi MTV Urheilulle.

Kaiken tämän keskellä Halttunen ja Rovanperä jatkoivat taistelua kolmannesta MM-tittelistä. Tuo kisa päättyi sarjan kolmospaikkaan Saudi-Arabiassa.

Kun kaksikon Toyota viiletti viimeistä kertaa yli erikoiskokeen maaliviivan, autossa oli tunteet pinnassa, mikä näkyi myös suorassa lähetyksessä (video yllä). Tätä seurasi Halttusen totaaliromahdus. Sitä ei televisiossa nähty.

– Ensimmäistä kertaa aikuisiällä tuli oikein kunnolla vollotettua. Ja sitä kesti varmaan viitisen minuuttia. Siinä niin kuin ihan täysin menetin kontrollin.

Myös Halttusta halaamaan tulleet ystävät ja läheiset olivat tippa linssissä.

– Siinä meni varmaan viitisen minuuttia, minkä jälkeen itsekin naureskelin, että tulipas vahvat tunteet. Olen tiennyt pitkään, että ura loppuu ja olen kerennyt sitä miettiä, niin se jotenkin vain konkretisoitui yhteen hetkeen.

Yhteiset rallivuodet Rovanperän kanssa olivat olleet aikamoista haipakkaa.

– Ei siinä paljon ehdi tunteilla ja miettiä, Halttunen sanoo.

Nyt Halttunen on erikoisessa tilanteessa. Toyota-työsuhde on vielä hetken voimassa, ja ex-kartturi naureskeleekin sähköpostiin kilahtavista, tammikuussa ajettavaan Monte Carlon MM-ralliin liittyvistä viesteistä.

Niitä Halttusen ei tarvitse edes avata. Hän pyrkii kuitenkin jatkamaan rallin parissa ja toivoo, että hänellä olisi tammi-helmikuussa tarkempaa tietoa uusista kuvioistaan. Halttunen aikoo seurata tiiviisti – ja hyvillä mielin – myös entisen työparinsa Rovanperän suorituksia formularadoilla.

MM-rallin katsomisen suhteen mielipide on vielä avoin.

– Eiköhän sitä kuitenkin hymyssä suin seurata, Halttunen päättää.