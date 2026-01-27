Salkkareissa Iisa ja Ismo ottavat jälleen yhteen.
Salatut elämät -sarjassa tiistaina nähtävässä jaksossa Iisa ja Ismo ajautuvat jälleen riitelemään. Iisa osti Aaron kaupan Ismon naaman edestä, joten tämä on tehnyt kaikkensa sabotoidakseen Iisan toimia.
Tulevassa jaksossa Iisa harmittelee Jutalle Ismon käytöstä.
– Ensi kerralla soitan poliisille, jos se vielä sekeileen tolleen, Iisa sanoo.
Myöhemmin kaksikko kohtaa rapussa Kallen ja Ismon. Iisa ja Ismo ajautuvat jälleen riitelemään.
– Ethän sä voi myydä niitä korvapuusteja eurolla, Ismo tiuskaisee.
– Toiko oli sinun asiasi, Jutta vastaa.
Katso Ismon sabotointi ylhäällä olevalta videolta!