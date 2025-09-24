Salatut elämät -jaksossa Jutta raivostuu Ismolle.

Salatut elämät -sarjassa Iisa kolautti Jutan vahingossa kumoon autonsa ovella. Kun Iisa vei hyvitykseksi Juttaa hankkimaan uusia housuja, sai Jutta tietää, että kyseessä on Ismon ihastus.

Myöhemmin kotiin päästyään Jutta ilmoitti Lasselle, että heidän on järjestettävä Ismo treffeille Iisan kanssa.

He onnistuivat junailemaan kaksikon saman pöydän ääreen ja Ismo lupasi käyttäytyä.

Torstaina nähtävässä jaksossa Ismo kiusaantuu, koska Iisa saa tietää, kuinka paljon hän on tästä puhunut. Iisa puolestaan pettyy, kun Ismo arvostelee häntä, ja tunnelma viilenee. Ismo jatkaa vinoilua Iisalle, kunnes tämä saa tarpeekseen ja lähtee.

Iisan poistuttua Jutta sanoo Ismolle suorat sanat.

– Hemmetti sinun kanssasi. Lupasit käyttäytyä, hän raivoaa.

– Te huijasitte minua! Täällä piti olla ihana nainen, mutta täällä olikin hirviö, Ismo vastaa.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.