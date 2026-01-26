Salkkareissa Iisa saa tarpeekseen Ismon käytöksestä.
Salatut elämät -sarjassa maanantaina nähtävässä jaksossa Ismo väittää Kallelle, ettei Iisa tiedä kauppiaan työstä mitään. Samaan aikaan Iisa iloitsee kauppiaan työstään.
Iisa ja Jutta myöntävät molemmat nähneensä Ismon vakoilemassa kaupalla.
– Olen päättänyt olla noteeraamatta sitä. Kai se joskus kyllästyy ja häipyy, Iisa pohtii.
– Tai sitten sen kierrokset vaan lisääntyy. Ismolla on vähän taipumusta ylilyönteihin, Jutta muistuttaa.
Samaan aikaan Ismo töhrii Iisan mainoskylttiä. Miten kaksikko reagoi? Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!