Salkkareissa Aaron kaupan uusi omistaja selviää.
Salatut elämät -sarjassa Ismo järkyttyi, kun Aaron kauppa olikin jo myyty mysteerihenkilölle.
Keskiviikkona nähtävässä jaksossa Ismo pohtii, kuka on kehdannut ostaa kaupan hänen nenänsä edestä. Jutta, Lasse, Kari, Salla ja Jiri myös pohtivat uuden omistajan henkilöllisyyttä.
Pihlajakadun asukkaan saapuvat kaupalle, kun Aaro esittelee uutta omistajaa.
– Minun on nyt helppo väistyä, kun tiedän, että kauppa jää nyt osaaviin käsiin. Pidemmittä puheitta, saanko esitellä... Aaro aloittaa.
Kaupan uuden omistajan ilmestyttyä ovesta Pihlajakadun asukkaiden leuat loksahtavat.
Kuka on kyseessä? Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!