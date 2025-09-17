Salatut elämät -jaksossa Kari ja Aki viettävät kosteaa saunailtaa.
Salatut elämät -sarjassa torstaina nähtävässä jaksossa Kari ja Aki viettävät saunailtaa ja päättävät puhua vain positiivisista asioista.
Myöhemmin Aki ja Kari siirtyvät jatkoille Akin asuntoon.
– Olet onnistunut kesyttämään sen tyrannin, Aki sanoo Karille Sallasta.
– Puhu vähän varovammin vaimostani. Kyllä vähän itsekin ihmettelen, miten se on näin höveli, mies hehkuttaa.
Salatut elämät -sarjassa Kari hehkuttaa Sallaa.
Kari korostaa sitoutumistaan Sallaan, eikä paljasta taannoisia sutinoitaan Lindan kanssa.
