Salatut elämät -jaksossa Kari ja Aki viettävät kosteaa saunailtaa.

Salatut elämät -sarjassa torstaina nähtävässä jaksossa Kari ja Aki viettävät saunailtaa ja päättävät puhua vain positiivisista asioista.

Myöhemmin Aki ja Kari siirtyvät jatkoille Akin asuntoon.

– Olet onnistunut kesyttämään sen tyrannin, Aki sanoo Karille Sallasta.

– Puhu vähän varovammin vaimostani. Kyllä vähän itsekin ihmettelen, miten se on näin höveli, mies hehkuttaa.

Salatut elämät -sarjassa Kari hehkuttaa Sallaa.

Kari korostaa sitoutumistaan Sallaan, eikä paljasta taannoisia sutinoitaan Lindan kanssa.

