Salatut elämät -sarjassa maanantaina nähtävässä jaksossa Ismo nahistelee kaupassa Iisan kanssa.

Miten Ismolla sujuu harsojen kanssa toimiminen? Katso esimakua jaksosta!

Iisa saa Ismon pasmat sekaisin Salatut elämät -sarjassa.

Kesken nahistelun Ismo lähtee hakemaan pullia uunista ja polttaa kätensä vahingossa kuumaan peltiin.

Kalle käärii Ismon kädet ja ehdottaa tälle sairauslomaa.