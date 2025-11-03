Salatut elämät -sarjassa Ismo polttaa kätensä.
Salatut elämät -sarjassa Ismo polttaa kätensä.
Salatut elämät -sarjassa maanantaina nähtävässä jaksossa Ismo nahistelee kaupassa Iisan kanssa.
Kesken nahistelun Ismo lähtee hakemaan pullia uunista ja polttaa kätensä vahingossa kuumaan peltiin.
Iisa auttaa Ismoa saamaan kädet kylmään. Ismo kuitenkin syyttää onnettomuudesta Iisaa.
– Tulit tänne levittelemään valheita, enkä pystynyt keskittymään työntekoon, Ismo sanoo.
Kalle käärii Ismon kädet ja ehdottaa tälle sairauslomaa. Miten Ismolla sujuu harsojen kanssa toimiminen? Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!
