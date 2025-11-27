Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Jutta ja Lasse löytävät Iisan ja Ismon nukkumasta Sievisiltä.
Toisaalla Kristian potee ikävää Nadjaa kohtaan.
– Otettiin Evan kanssa aika pahasti yhteen. Niin pahasti, että pelkään, etten ikinä enää näe sitä tyttöä, hän sanoo Danielalle.
Aki puolestaan kovistelee Sampoa. Hän haluaa tietää heräsikö Cindy.