Salatut elämät -sarjassa Salla näkee Sampon lähettämän videon.

Salatut elämät -sarjan tuoreimmassa jaksossa Kari järkyttyi kuullessaan, että Gunnar lähti viemään Sallan puhelinta sairaalaan.

Hän oli varma, että Sampo oli lähettänyt kiristysvideonsa Sallalle.

Salla sai Gunnarilta puhelimensa Salatut elämät -sarjassa.

Kari ryntäsi kauhuissaan takaisin sairaalaan juuri, kun Salla oli käynnistämässä Sampolta saamansa videon.

Torstaina nähtävässä jaksossa Kari helpottuu, kun Sallan saama video Sampolta on vain kiva tervehdys Sallan työpaikalta.

Jutta puolestaan vaatii Anniinaa pyytämään Sallalta anteeksi. Anniina taipuu ja menee Sallan luo, mutta tilanne kärjistyy, ja Salla julistaa haastavansa Anniinan ja koko sairaalan oikeuteen.

Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.