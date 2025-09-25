Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Magnus kohtaa komean Paavon.
– Sulla on hyvä kirjamaku, tämä flirttailee.
Lue myös: Salkkarit-juonipaljastuksissa hahmot ajautuvat suutelemaan
Aarosta huolissaan oleva Eva puolestaan marssii Noelin puheille.
– Pelkään, että joudun taistelemaan Nadjan huoltajuudesta oikeudessa, Eva pohjustaa.
– Minä taas pelkään, että olet vähän myöhässä, Noel vastaa.
Toisaalla Kari pettyy Sampon käytökseen.
– Koska sinusta tuli tuollainen? Ei ihme, että kaikki vihaavat sinua.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!