Salatut elämät -jaksossa Ismolle ja Iisalle järjestetään treffit.
Salatut elämät -sarjassa Iisa kolautti Jutan vahingossa kumoon autonsa ovella. Kun Iisa vei hyvitykseksi Juttaa hankkimaan uusia housuja, sai Jutta sai tietää, että kyseessä on Ismon ihastus.
Myöhemmin kotiin päästyään Jutta ilmoitti Lasselle, että heidän on järjestettävä Ismo treffeille Iisan kanssa.
Keskiviikkona nähtävässä jaksossa Lasse suostuu järjestämään Jutan kanssa treffit parille.
Ismo ilahtuu, kun saa Lasselta kutsun lounaalle. Jutta paljastaa hänelle, että lounaalle on tulossa myös naisvieras, ja Ismo lupaa käyttäytyä tämän seurassa.
– Onko hän joku taitelija? Ismo yrittää tivata.
– Kohta näet, Jutta vastaa.
Kun vieras paljastuu Iisaksi, Ismon on lunastettava lupauksensa, ja suostuttava lounastamaan tämän seurassa.
– Te kaksi olettekin jo tavanneet, Jutta sanoo.
Miten kaksikon tapaaminen sujuu? Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!
