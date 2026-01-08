Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Matias pohtii, ettei hänen ajatuksillaan ole väliä.
– Magnuksella on Väyrynen. Nyt pitää vain unohtaa koko juttu, Matias sanoo.
Aaro puolestaan sanoo Mariannalle, ettei tämä edes ymmärrä kuinka tärkeä henkilö on hänelle.
– Mutta ymmärrän, jos haluat lopettaa tämän, Aaro julistaa.
Henrik tekee karmivan löydön.
– Ei helvetti!
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!