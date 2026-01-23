Salkkareiden lapsitähti Roope Malkki täytti 3 vuotta.
Roope Malkki on ollut mukana Salatuissa elämissä aivan pienestä pitäen. Tukkua näyttelevä Malkki täytti 3 vuotta 23. tammikuuta.
Salkkareiden Instagram-tilillä julkaistiin pienokaisesta juhlakuva, jonka kommenttikenttä täyttyi heti onnentoivotuksista.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Viime vuonna hänen syntymäpäiväänsä vietettiin Salkkareiden 26-vuotisjuhlissa. Katso videolta, kun Malkki näytti kameralle, kuinka monta vuotta hän täytti.
1:40