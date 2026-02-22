Jucci Hellström kamppaili vuosien ajan terveysongelmien kanssa. Terveydellisten vastoinkäymisten myötä hän on oppinut löytämään iloa ja kiitollisuutta pienistä asioista.

Scandinavian Hunks -tanssiryhmän kautta tunnetuksi tulleen kuntovalmentajan Jucci Hellströmin elämään on mahtunut viime vuosina runsaasti terveyshuolia.

Vuonna 2022 Hellström sai diagnoosin pahanlaatuisesta paksusuolensyövästä, jota hoidettiin kemoterapialla, sädehoidolla ja leikkauksella. Hoitojen jälkeen hän sai syövän suhteen puhtaat paperit, mutta sairaus jätti jälkeensä kivuliaat lonkkavaivat, jotka juontavat juurensa hänellä lapsuudesta saakka olleeseen lonkkamaljan vajaakehittyneisyyteen.

Lonkkavaivat veivät Hellströmin leikkauspöydälle kahteen otteeseen. Ensimmäinen lonkkaleikkaus tehtiin vain kaksi kuukautta ennen kuin Hellström lähti Farmi Suomi -ohjelman kuvauksiin kesällä 2025.

– Vähän stressasin, että miten saan jalkani kuntoon. Oli minulla aluksi vähän vaikeaa, mutta se parani koko ajan, hän kertoi MTV Uutisille Farmi Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudessa.