Puut osaavat keskustella keskenään. Ne välittävät toisilleen kemiallisia viestejä esimerkiksi varoittaakseen tuhohyönteisistä. Viestien ansiosta puut ehtivät varautua uhkiin ja selviytyvät paremmin. Tutkijat yrittävät uudessa tutkimushankkeessa selvittää, miten puiden viestintä toimii ja mihin kaikkeen se vaikuttaa.

Metsän puut keskustelevat keskenään, vaikka me emme sitä kuule.

– Se tapahtuu kemian avulla. Puut erittävät helposti haihtuvia yhdisteitä. Ne pystyvät houkuttelemaan puita syövien kasvinsyöjien vihollisia, selittää professori Juha-Pekka Salminen Turun yliopistosta.

Puiden puheenaiheena ovat ainakin tuhohyönteiset, joista puut varoittavat toisiaan. Kemiallisten yhdisteiden avulla välitetyt viestit kulkevat pitkiäkin matkoja.

– Ne hapettuvat ilmakehässä, voivat muodostaa aerosoleja, jotka voivat kulkeutua pitkän matkaa myöskin sellaisten puiden pinnalle, jotka eivät vielä kärsi tuholaisista. Sitä kautta aerosolit puun lehden tai neulasen pinnalle päätyessään pystyvät vaikuttamaan puun kykyyn puolustautua itse ja myös tulevaisuuden tuholaisia vastaan, joita ei siellä vielä tällä hetkellä ole, sanoo Salminen.

Puiden erittämiä yhdisteitä tutkitaan

Ilmatieteen laitoksen laboratoriossa tutkitaan puiden erittämiä kemiallisia yhdisteitä.

– Keräämme ilmasta näitä yhdisteitä ja analysoimme tarkasti, mitä eri yhdisteitä siellä on. Kaikilla niillä yhdisteillä on vähän erilaisia vaikutuksia ilmassa ja myös puiden välisessä viestinnässä, tietää ryhmäpäällikkö Heidi Hellén Ilmatieteen laitokselta.

Heidi Hellén (vas.) ja Juha-Pekka Salminen ovat mukana puiden viestintää selvittävässä tutkimushankkeessa.