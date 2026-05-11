MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen pitää Leijonia suurimpana suosikkina perjantaina alkavissa MM-kisoissa.
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomen jääkiekkoliitto julkaisi Leijonien MM-joukkueen sunnuntaina. Se on sekoitus tähtiä, meritoituneita voittajia ja arvokisadebytantteja. NHL-kokemusta löytyy 12 pelaajalta.
Aaltosen mukaan Leijonilla on erittäin hyvät lähtökohdat Sveitsissä järjestettävään turnaukseen.
– Kyllä siinä voi alkaa Havis Amandaa pikkuhiljaa suojailemaan. Suursuosikki, Aaltonen täräyttää Leijonien nimilistan nähtyään.