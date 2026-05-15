Sveitsiä pidetään monissa vertailuissa Euroopan kalleimpiin kuuluvana, jopa kalleimpana maana. Jääkiekon MM-kisojen päänäyttämöllä Zürichissä kisaturisti näyttäisi pääsevän yllättävän halvalla oluttuopposen äärelle.
MM-jääkiekko käynnistyy tänään perjantaina Sveitsissä 17 vuoden tauon jälkeen. Maan oli tarkoitus järjestää kisat vuonna 2020, mutta koronavirus perui tuolloin suunnitelmat.
Kisakaupunkeina toimivat Zürich ja Fribourg. Kisojen varsinainen päänäyttämö on Zürichin Swiss Life -areena, jossa pelataan aikanaan myös mitalipelit.
Sveitsi on hintatasoltaan kalliimpi maa kuin esimerkiksi Suomi. Keski-Euroopan valtiota on pidetty jo vuosien ajan Euroopan hintavimpana maana useilla eri kuluttajaosastoilla.
Toimittajan omien kokemusten mukaan esimerkiksi ruoan hinta on Zürichissä todella kova. Ravintolaruokien hinnoissa on helposti 10–15 euroa lisähintaa kotimaisemiin verrattuna. Myös ruokakaupassa muutaman elintarvikkeen kauppakassiin saa kulumaan 30 euroa alta aikayksikön.
Näyttäisi kuitenkin siltä, että alkoholin osalta Sveitsi yllättää. Zürichin päähallissa 0,4 litran hanaoluen saa juomapisteiltä kisojen ajan 6,80 Sveitsin frangin hintaan. Summa on noin 7,40 euroa.
Esimerkiksi Suomessa SM-liigahalleissa nollanelosen tuoppia saa totisesti metsästää yhtä halvalla. Litrahinnaksi Zürichissä tulee 17 frangia, eli noin 18,60 euroa. Ylen viime syksynä tekemän selvityksen mukaan Liigassa halvempaa on vain Mikkelissä ja Kuopiossa.
Tavallisen hanaoluen lisäksi kisojen ykkösareenassa on tarjolla myös alkoholitonta olutta ja virvoitusjuoman ja oluen drinkkimäistä sekoitusta. Näiden tuotteiden hinta on sama kuin perusoluen, eli 7,40 euroa.
Hallin seinästä löytyy myös drinkkilista. Viidestä vaihtoehdosta voi valita, kappalehinta on 13,50–14,50 frangia eli 14,80–15,90 euroa.
Limujuomista saa hallilla pulittaa 5,50 frangia eli 6 euroa.
Leijonat avaa MM-kisataipaleensa Zürichissä tänä iltana Saksaa vastaan klo 17.40. Turnaus huipentuu reilun kahden viikon kuluttua finaaliin 31. toukokuuta.