Leijonien avausvastustajan Saksan riveissä uransa ensimmäisiin MM-kisoihin valmistautuva Dominik Bokk kävi päättyneellä sesongilla läpi kovan suomalaiskoulun. Bokk koulittiin paremmaksi pelaajaksi Kölnissä valmentajalegenda Kari Jalosen alaisuudessa.

26-vuotias Bokk on ykköskierroksen NHL-varaus kahdeksan vuoden takaa. Hän piipahti AHL:ssä parin kauden verran, mutta viimeiset vuodet ovat kuluneet Saksan pääsarjassa DEL-liigassa. Hyökkääjälle lienee lähtökohtaisesti luvassa pienempi rooli kolmos- tai nelosketjussa, mutta kun Saksa joutuu lähtemään kisoihin ilman esimerkiksi Tim Stützlea, JJ Peterkaa ja Leon Draisatlia, on ylempänäkin paikkaa iskeä.

Päättyneellä sarjasesongilla Bokk edusti Kölner Haiea, joka voitti runkosarjan näytöstyyliin, mutta hyytyi pahasti välierissä Berliinille.

– Se oli raju loppu kaudelle. Tavoitteemme oli tietysti kulta. Tämä on hyvä tilaisuus pelata vielä maalleni ja saada kauteen comeback, Bokk sanoo MTV Urheilulle Saksan keskiviikkoisten aamutreenien jälkeen.

Bokk pelaa uransa ensimmäiset MM-kisat. Hänen maajoukkueläpimurtonsa taustalta löytyy suomalainen valmentajavelho Kari Jalonen, joka kouli kiekkoilijaa Kölnissä.

– Hän on legenda Saksassa. Hän auttoi meitä kaikkia kehittymään todella paljon. Kari oli erilainen kuin aiemmat valmentajani. Heissä on toki aina myös jotain samaa, mutta nyt vastaan tuli kyllä uusia juttuja. Kun hänen tyyliinsä ja taktiikoihinsa tottui, hänelle oli helppo pelata. Jalosen alaisuudessa pelataan suomalaisella mentaliteetilla puolustus edellä, Bokk kehuu.

40 pistettä runkosarjassa tehtaillut Bokk sai eväitä juurikin kahden suunnan toimintaansa.

– Minusta tuli hänen avullaan paljon parempi puolustuspelaamisessa, Bokk sanoo.

66-vuotias Jalonen on yksi menestyneimmistä suomalaista seurakiekkovalmentajista. Mestaruuksia takonut Jalonen on valittu parhaaksi valmentajaksi Suomessa, Sveitsissä ja Saksassa.

Koko 2000-luvun uraa penkin takana luonut Jalonen on tarvittaessa myös niin sanottu vanhan liiton mies. Palaute voi olla säpäkkää. Bokk muistaa erityisesti yhden tapauksen vierasottelusta Ingolstadista. Jalonen iski saksalaishyökkääjän tylysti vilttiketjuun kesken ottelun.